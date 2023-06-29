Icardi'nin transferi karikatür oldu

Yeniçağ Gazetesi’nin ödüllü karikatüristi Emre Ulaş bu kez spor gündemine ilişkin bomba bir karikatürle çizdi.

Spor gündeminin ilk sırasında Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği yer alırken Emre Ulaş tarihe geçecek bir karikatüre imza attı.

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı.

Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi Icardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.

Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylerken herkesin konuyla ilgili yorum yapması dikkat çekti.

Emre Ulaş da yılan hikayesine dönen Icardi'nin durumunu işte bu çizimle anlattı: