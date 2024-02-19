Icardi'ye büyük sürpriz. Ankaragücü maçı sonrası evinin kapısını açtı şaştı kaldı

Ankaragücü maçının ardından eve dönen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kapıda eşi Wanda Nara ve çocukları bekliyordu. Arjantinli yıldız büyük sürpriz karşısında çok şaşırdı. 31. yaş gününü kutlayan Mauro Icardi için bugün de doğum günü partisi düzenlendi.

Wanda Nara, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda "Hayatımın aşkına mutlu yıllar" mesajını yazdı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bugün 31 yaşına girdi.

Icardi’nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Instagram’dan yaptığı paylaşımla kocasının doğum gününü kutladı.

Wanda Nara, Icardi ve çocuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşırken “Hayatımın aşkına mutlu yıllar” dedi.