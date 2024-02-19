Tindercı futbolcu polemiği büyüyor. Samet Aybaba da topa girdi

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ise, Emirhan'ı takımdan göndermeden önce çok sert konuştuğu ortaya çıktı.

Emirhan Delibaş'ın tuvalette kahve kupasıyla çektiği Tinder fotoğrafı sonrası Samet Aybaba'nın sinirlendiği öğrenildi.

Takımdan gönderilen Emirhan olayı ile böylece gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen takımda bu tür disiplinsizliklere izin verilmeyeceği hem genç hem de tecrübeli oyunculara gösterildi.

Samet Aybaba, Emirhan'la yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

Futbolcu olmak istiyorsan sosyal medyada böyle şeyler yapma.

Bu kafayla gidersen 3-5 yıla Batuhan Karadeniz'in durumuna düşersin...

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve büyük beklentiler yaratan Batuhan Karadeniz, yanlış kariyer tercihleri yüzünden hiç bir zaman potansiyelini gösteremedi.