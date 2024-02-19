Gattuso'nun yerine 70'lik hoca geliyor

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre, ligde son 6 maçta 4 beraberlik 2 yenilgi yaşayan Marsilya'da yönetim, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu sorumlu tuttu.
Haberde; yönetimin Gattuso'yu görevden alacağını bildirdiği belirtilirken, sezon sonuna kadar 70 yaşındaki Jean-Louis Gasset'in takımın başına geçeceği ifade edildi.
Gattuso'nun çalıştırdığı Marsilya, Ligue 1'de 22 haftada 30 puan toplayarak 9. sırada kaldı.
Marsilya'nın son lig maçında 10 kişi kalan Brest'e 1-0 yenilmesi, taraftarların tepkisini çekti.
İlgili Haberler