Gattuso'nun yerine 70'lik hoca geliyor

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Gattuso'nun yerine 70'lik hoca geliyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre, ligde son 6 maçta 4 beraberlik 2 yenilgi yaşayan Marsilya'da yönetim, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu sorumlu tuttu.

Haberde; yönetimin Gattuso'yu görevden alacağını bildirdiği belirtilirken, sezon sonuna kadar 70 yaşındaki Jean-Louis Gasset'in takımın başına geçeceği ifade edildi.

Gattuso'nun çalıştırdığı Marsilya, Ligue 1'de 22 haftada 30 puan toplayarak 9. sırada kaldı.

Marsilya'nın son lig maçında 10 kişi kalan Brest'e 1-0 yenilmesi, taraftarların tepkisini çekti.

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