Bayern Münih'te isyan çıktı. Kimmich Löw'ün üzerine yürüdü

Bayern Münih’te kriz büyüyor. Son üç maçını da kaybeden Alman devi, teknik direktör Thomas Tuchel’in koltuğunu sallarken, Alman basınından takımla ilgili bomba bir haber geldi.

Alman gazetesi Bild’in aktardığına göre, Joshua Kimmich, Bochum’a 3-2 yenildikleri maçın sonrasında takımın ikinci antrenörü Zsolt Löw ile çatıştı ve Löw’e saldırmak istedi.

Haberin ardından Thomas Tuchel, "Neler olduğunu biliyorum. Bu kamuoyuna açıklanmak için bir şey değil, soyunma odasındayız. Bu duygusal bir durum" diyerek olayı geçiştirdi.

Bayern Münih’in kaptanı Joshua Kimmich, Bayer Leverkusen ile ligde yapılan mücadelede kulübede oturunca sinirlendi. Sakatlıktan sonra Leverkusen maçına hazırlanmak için çok uğraşan tecrübeli futbolcunun, maça yedek başlayınca çok öfkelendiği belirtildi.

Bayern Münih’te eski teknik direktör Julian Nagelsmann zamanında sahadaki kilit isimlerden biri olan Kimmich’in, son zamanlarda bu rolünü yitirdiği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun yazın takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Kimmich’in, Bochum maçı sonrası yaşadığı çıkışın, takımdaki kötü gidişat ve kişisel durumundan kaynaklanan bir hayal kırıklığı olduğu söylendi.

Bayern Münih’te bu sezon 26 maçta forma giyen Joshua Kimmich, 1 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen ve Bochum’a yenilen Bayern Münih, lider Leverkusen’in 8 puan arkasına düştü. Alman takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Lazio’ya 1-0 yenildi.