Icardi'ye karşılık Arda Güler'i istediler. Ortalığı karıştıracak teklif

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile PSG Başkanı Nasır El-Halifi görüşmesinin içeriği ortaya çıktı.

Icardi'ye karşılık Arda Güler'i istediler. Ortalığı karıştıracak teklif

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen hafta Paris Saint Germain Başkanı Nasır El-Halifi ile bir araya gelmişti.

Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Ancak bugün ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

Sabah'taki habere göre PSG Başkanı Nasır El-Halifi, Avrupa'daki kulüplerin gözdesi olan Arda Güler'in sordu.

Koç ise "Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" dedi.

Koç'un da dana sonra bonservisi Paris Saint Germain'de olan, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi gündeme getirdiği ve "Icardi'yi alabilir miyiz? Nasıl yardımcı olursunuz" diye sorduğu öğrenildi.

Hatta toplantıda takas konusunun da açıldığı, Koç'un Arda için Icardi'nin yanı sıra ekstra para istediği de belirtildi.

Tarafların tekrar görüşme kararı aldıkları ifade edildi.

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