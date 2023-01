Seda Akgül'den Kısmetse Olur itirafı! ''İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım''

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yeni formatıyla gündemden düşmüyor. Öykü Serter'in sunduğu programının unutulmaz sunucusu Seda Akgül paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya üzerinden sürekli Seda Akgül'e "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" soruları geldi. Sunucu bu sorulara bomba yanıtlar verdi.





Akgül takipçisine yanıtında "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" dedi.

Akgül konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Beni almazlar, çünkü ben genç kardeşlerime kıyamadım. İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım. Adnan’a, Didem’e, Eser’e, Melis’e, Mehtap’a vs vs vs Onur’a, Aycan’a sorun!!!!! Ben işsiz, parasız kalmayı göze aldım… Herkese sorun!"