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  • Gittiği kafede solistten daha iyi söyledi herkes bayıldı. Kafede bir yıldız doğdu

Gittiği kafede solistten daha iyi söyledi herkes bayıldı. Kafede bir yıldız doğdu

Gittiği bir kafede şarkı söyleyen bir gruba denk gelen adam şarkıya eşlik edince sosyal medyada olay oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:54
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Kafede bir yıldız doğdu! Gittiği kafede solistten daha iyi söyledi herkes bayıldı

Gittiği kafede solistten daha iyi söyledi herkes bayıldı. Kafede bir yıldız doğdu
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Sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu. Bir adam oturduğu kafede şarkı söyleyen bir kadın ile gitar çalan gitariste denk geldi.

Söz konusu adam şarkı söyleyen kadın soliste eşlik ederek şarkı söylemeye başladı.
O anların sosyal medyada yayınlanması kısa sürede binlerce kez izlendi.
Adamın sesini dinleyen birçok kişi adamı takdir etti.
 

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Bırakın bu isleri
31.01.2023 10:03
Hepsi kurgu millet nasıl meşhur oluruz kolay yoldan parayı kazanırız onun peşinde.  
 
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