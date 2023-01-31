Gittiği kafede solistten daha iyi söyledi herkes bayıldı. Kafede bir yıldız doğdu

Sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu. Bir adam oturduğu kafede şarkı söyleyen bir kadın ile gitar çalan gitariste denk geldi.

Söz konusu adam şarkı söyleyen kadın soliste eşlik ederek şarkı söylemeye başladı.

O anların sosyal medyada yayınlanması kısa sürede binlerce kez izlendi.

Adamın sesini dinleyen birçok kişi adamı takdir etti.

