İçinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal son halini paylaştı

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın cayrokopter kazasında yaralanan eşi Melis Sandal son halini paylaştı.

İçinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal son halini paylaştı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bodrum’da eşi Mustafa Sandal ile tatil yapan Melis Sandal, Sinan Yılmaz’ın kullandığı cayrokopter ile kaza yapmıştı.

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MOTOR ARIZALANDI

Cayrokopterde motor arızası meydana gelmiş ve pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düşmüştü.

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Melis Sandal ve Sinan Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikten sonra taburcu olmuştu.

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“MUCİZE ESERİ KURTULDUK”

Sol elinde kırık olan Melis Sandal Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan, soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı” ifadelerini kullanmıştı.

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Melis Sandal’dan kaza sonrası yeni bir paylaşım daha geldi. Evinde istirahat eden ve genel sağlık durumunun iyi olduğu görülen Sandal'ın kolundaki alçı dikkat çekti.

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