Mustafa Sandal'dan şarkı isteyen depremzede daha fazla dayanamadı. 'Bekle geliyorum aşkım' dediği yerde gözyaşları sel oldu

YouTube BaBaLa TV kanalında yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon Deprem Özel" yayınlandı.

Her bir saniyesi ile izleyiciyi zorlayan programda bazı anlar vardı gözyaşlarını tutmak mümkün olmadı. Onlardan biri ise Mustafa Sandal'dan istenen şarkı oldu. Depremzedenin isteğini kırmayan Sandal'ı belki de ilk kez böyle göreceksiniz.

MUSTAFA SANDAL'IN ŞARKISI İLE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini söyleyen vatandaş, Mustafa Sandal'dan bir şarkı isteğinde bulundu.

Ünlü şarkıcıya gittiği konseri hatırlatıp "Oraya ben Çiğdem ile gelmiştim. Çiğdem benim en büyük kaybım. Sizi çok seviyordu. O dünya iyisi bir kızdı. Rica etsem Çiğdem için çok az "Aya Benzer Yüreğim" şarkısını söyler misiniz?" dedi. Mustafa Sandal'ın şarkıyı söylemesi ile gözyaşları sel oldu.