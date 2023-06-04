İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri...

Ali Yerlikaya yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından İçişleri Bakanı olarak kabinede yer aldı. 26 Ekim 2018 yılından bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı görevine başladı. Birçok il ve ilçede kaymakam olarak görev yaptı.