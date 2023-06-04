İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri...

Ali Yerlikaya yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından İçişleri Bakanı olarak kabinede yer aldı. 26 Ekim 2018 yılından bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı görevine başladı. Birçok il ve ilçede kaymakam olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri...

Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

Ali Yerlikaya ilk görevine 1990 yılında kaymakam adaylığı yaparak başladı. 1993 yılında Kayseri Felahiye ilçesi Kaymakamlığına atandı.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya, 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi,

17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep
Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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