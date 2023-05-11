İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini çağırıp “Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım” dediğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gün geçti, hepsini görevden aldık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık

AKP’nin İstanbul’dan milletvekili adayı gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Tüm dünyanın Türkiye'deki seçime odaklandığına dikkati çeken Soylu, "Bu aziz millet pazar günü Atatürk Havalimanı'na gitti ve tarihin en büyük mitingiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi." diye konuştu.

Soylu, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de terörist bırakmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini kaydetti

“İKİ GÜN GEÇTİ, HEPSİNİ GÖREVDEN ALDIK"

Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık."

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