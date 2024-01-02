İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın AKP seçim toplantısına katıldığı iddia edildi. İsmi İstanbul için geçiyordu

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın AKP seçim toplantısına katıldığı iddia edildi. İsmi İstanbul için geçiyordu
Yerel seçimlere birkaç ay kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hala açıklamayan AKP’de, aday tespit komisyonu toplantısı yapıldığı öğrenildi. İsmi İBB Başkanlığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın da bu toplantıya katıldığı iddia edildi.

Yerel Seçimlere az bir zaman kala İBB adayını henüz açıklamayan AKP’nin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi koyacağı merak ediliyor. AKP genel merkezinde bugün aday tespit toplantısı yapıldığı bildirildi.

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Öte yandan AKP’li çevrelerde İBB adaylığı için ismi sıkça zikredilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da toplantıya gittiği iddia edildi.

İddianın sahibi gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bakan Yerlikaya'nın geçtiği AK Parti genel merkezinde şu sıralarda adayların belirlenmesi için toplantılar yapılıyor. AK Parti'de adı İBB adaylığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti genel merkezine gitti.”

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HÂLBUKİ YERLİKAYA ADAYLIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Bakan Yerlikaya, 5 Aralık 2023’te İBB adaylığı iddialarına dair yaptığı açıklamada “Öyle bir durum söz konusu değil” diye konuşmuştu.

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NTV’nin haberine göre ise bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik edenler arasında AKP Grup Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bulunuyor.

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