Flaş haber. Erdoğan İBB adayını açıklayacakları tarihi duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş haber. Erdoğan İBB adayını açıklayacakları tarihi duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylarını açıklayacakları tarihi duyurdu: Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İBB adayını açıklayacakları tarihi AKP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada duyurdu.

Erdoğan, İBB adayının Pazar günü İstanbul’da açıklayacaklarını, Ankara adayını ise Ankara’da açıklayacaklarını ifade etti.

Yerel seçimler yaklaşırken artık tüm gözler partilerin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamalarına döndü.

İktidar partisi AKP’nin İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları için her gün ortaya bir isim atılırken, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi önünde İBB ve ABB adaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İBB adayının Pazar günü İstanbul’da açıklanacağını söylerken, ABB adayının ise Ankara’da açıklanacağını söyledi.

“YAPACAĞIMIZ AÇIKLAMALAR A’DAN Z’YE SÜRPRİZDİR”

Yapacakları açıklamaların A’dan Z’ye hepsinin sürpriz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır.

İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.

Pazar günü adayların hemen hemen yarıya yakınını açıklarız.”

İlgili Haberler
AKP'de İstanbul için 3 isim öne çıktı. Artık üç isimden biri aday olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın AKP seçim toplantısına katıldığı iddia edildi. İsmi İstanbul için geçiyordu
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor
Son Haberler
Depremden sonra balık tutup yiyen adam komalık oldu Sağlık
Depremden sonra balık tutup yiyen adam komalık oldu
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı Gündem
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu? Keşfet
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu?
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları Yaşam
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor Sağlık
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor Gündem
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler Dünya
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler