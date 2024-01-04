Flaş haber. Erdoğan İBB adayını açıklayacakları tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İBB adayını açıklayacakları tarihi AKP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada duyurdu.

Erdoğan, İBB adayının Pazar günü İstanbul’da açıklayacaklarını, Ankara adayını ise Ankara’da açıklayacaklarını ifade etti.

Yerel seçimler yaklaşırken artık tüm gözler partilerin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamalarına döndü.

İktidar partisi AKP’nin İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları için her gün ortaya bir isim atılırken, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi önünde İBB ve ABB adaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İBB adayının Pazar günü İstanbul’da açıklanacağını söylerken, ABB adayının ise Ankara’da açıklanacağını söyledi.

“YAPACAĞIMIZ AÇIKLAMALAR A’DAN Z’YE SÜRPRİZDİR”

Yapacakları açıklamaların A’dan Z’ye hepsinin sürpriz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır.

İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.

Pazar günü adayların hemen hemen yarıya yakınını açıklarız.”