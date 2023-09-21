İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması

Editör: Ersoy ÖZDEM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız"