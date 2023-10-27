İçişleri Bakanlığı cumhuriyeti kutlamayanları çıldırtacak video yayınladı. Helal olsun sana Sayın Bakan

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı, 29 Ekim Pazar günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İçişleri Bakanlığı da bu özel güne bir belgesel hazırladı. Hazırlanan 7 dakika 20 saniyelik belgeselde Cumhuriyet’in kuruluşu anlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan bu belgesel filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İlelebet Payidar Kalacak" Cumhuriyet'imizin 100. yılına sayılı günler kaldı. Bizim #Cumhuriyet'imiz, galip olduklarını sananların, mağlup olarak ve Ay Yıldızlı bayrağımıza selam durarak ''Geldikleri gibi gittikleri'' şanlı bir destanın en güzel satırıdır. Bedeli #Sakarya'da, bedeli #Dumlupınar'da, #Afyon ovalarında, bedeli #Çanakkale'de ödenen büyük bir emanet... İşte #TürkiyeYüzyılı vizyonu, bu kutlu emaneti en üst seviyelere çıkarma gayretinin, idealinin özüdür. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde ve Cumhuriyet'imizin ilânında Meclis'imizde görev yapan vekillerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Hazırladığımız bu kısa film Cumhuriyet ülküsünü çok güzel bir dille anlatıyor. Yaşasın Cumhuriyet”