İzmir'in hava yolu şirketi Air Anka satıldı

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, İzmir merkezli olarak yaklaşık 2 yıl önce kurulan hava kargo şirketi Air Anka sürpriz bir kararla satıldı. Önce kargo ruhsatını ardından da yolcu taşıma tuhsatını alan Air Anka, havacılık sektörünün deneyimli şirketlerinden Odin Havacılık tarafından satıldı.

Filosu Airbus uçaklarından oluşan Air Anka, 2021 yılında İzmir merkezli olarak kurulmuş ve geçtiğimiz Ağustos ayında Atatürk Havalimanı'ndan ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

ODİN HAVACILIK

2005 yılından bu yana Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ağırlıklı olmak üzere tüm dünyada havacılık faaliyetleri gerçekleştiren Odin Aviation ve Air Anka'nın yolu bu sene Hac uçuşları için uçak kiralamasi ile kesişmişti. Filosunda A330 ve A319 tip uçaklar bulunan Air Anka’nın, Odin Aviation’in Afrika ve Ortadoğu uçuslarinda kullanılacagi tahmin ediliyor.