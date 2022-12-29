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8 ilde IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü IŞİD'ın sözde emirinin de aralarında olduğu 24 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:55
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. 8 ilde 24 DEAŞ'lının gözaltına alındı

8 ilde IŞİD operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD'ın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Gaziantep'te 7, Bursa'da 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne'de 1'er kişi olmak üzere toplam 24 IŞİD'lİ terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör örgütünün sözde emirlerinden olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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