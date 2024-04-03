İçişleri Bakanlığı’na bin 608 personel alım ilanı Resmi Gazete’de

Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı’na bin 608 personel alım ilanı Resmi Gazete’de
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar, avukat, mühendis, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma, güvenlik görevlisi ve büro personeli pozisyonlarında yapılacak.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

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