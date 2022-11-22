Okul çevreleri ve servis araçlarına denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmesini sağlamak, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ile umuma açık iş yerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı 11 bin 550 karma ekip ile 37 bin 685 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 34 bin 604 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "araç muayenesi yaptırmamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1579 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Ayrıca 195 okul servis aracı trafikten men edildi ve 9 sürücünün belgesi geri alındı.

557 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 9 KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Uygulamalarda, 22 bin 658 okul çevresi başta olmak üzere 27 bin 288 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle tütün mamulleri satışı yapılan yerler de denetlendi.

Denetimler sonucu, FETÖ/PDY'den 2, uyuşturucu suçlarından 13, cinsel suçlardan 2, yaralamadan 35, hırsızlıktan 42, dolandırıcılıktan 31, yağmadan 2, tehditten 17, hakaretten 10, yoklama kaçağı-bakayadan 297 ve diğer suçlardan 106 olmak üzere 557 aranan şahıs yakalandı, 9 kayıp çocuk bulundu.

Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 mermi, 1 kesici/delici alet, 754 paket kaçak sigara, 28 bin 138 doldurulmuş makaron, 30,6 kilogram kıyılmış tütün ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi.