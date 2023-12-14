İçtiğiniz su hangi kanseri yapar

Kaynak: DHA Muhabir: Hamza Özalkuş
İçtiğiniz su hangi kanseri yapar
Prof. Dr. Uğur Coşkun, içilen sularla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve kanser uyarısına dikkat çekti...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kolon kanseri tedavisinde büyük gelişmeler olmakla birlikte en büyük önceliğin risk faktörlerini mümkün olduğunca azaltmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşkun, içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığını kaydetti.

Bir hafta önce içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair bir analiz yayınlandığını belirten Prof. Dr. Coşkun, Environmental Research dergisinde Yeni Zelandalı Jayne Richards ve arkadaşları tarafından yayınlanan analize göre ülkelerinde görülen bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26'sının su kaynaklarındaki artan nitrat düzeyi ile ilişkili olduğu bilgisini verdi. Araştırmacıların yaptıkları analizde her yıl 100 kadar bağırsak kanserinin içme suyuna fazla miktarda nitrat karışmasının sonucu geliştiğini hesapladıklarını bildiren Coşkun, “Tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve yine hayvancılık alanları yer altı kaynak sularının kirlenmesine yol açabilmektedir. Özellikle azotlu gübreler toprak ve suda nitrat birikmesine yol açabilmektedir. Vücutta artan nitrat düzeyleri eğer insan vücudundaki iç kaynaklardaki ve besinlerle alınan antioksidanlarla dengelenemezse kanserojen olan N-nitrozo bileşiklerine dönüşmektedir ve bu şekilde kanser risk artışı olmaktadır” dedi.

İşlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkili olabileceğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Tüketilen su içerisinde artmış nitrat düzeyleri kanser açısından ilave bir risk oluşturabilir. Ülkemizde içme sularında nitrat düzeyleri belli aralıklar ile kontrol ediliyor ve nitrat fazlalığı ile ilgili bugüne kadar ciddi bir sıkıntı bildirilmedi. Fakat özellikle kimyasal gübrelemenin gittikçe arttığı günümüzde içme su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin daha yakın kontrolü uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

İlgili Haberler
Beyin hücrelerini yakıyorlar
Okul kantini uyarısı
İşte Enginar yaprağı çayının şaşırtan yararları
Çağın gerçek vebası
Dildeki o kabarcıklara dikkat
İşte metabolizma güçleri
Son Haberler
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu Gündem
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı Ekonomi
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı Gündem
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı Gündem
İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor Gündem
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar Gündem
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar