İşte Enginar yaprağı çayının şaşırtan yararları

Karaciğeri Temizler
Kemikleri Güçlendirir
Mide Asitlerini Dengeler
Bağışıklık Sistemini Korur
Zihin Gelişimini Destekler
Kanser Riskini Düşürür
İdrar Yollarını Rahatlatır
Sindirime İyi Gelir
Kolesterolü Dengeler
Vücudu Forma Sokar
Tüm bunlar enginarın faydaları. Peki yaprağının çayından nasıl faydalanılır? Hiç düşündünüz mü? İşte yanıtı:
ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Kesinlikle ölçülü içilmelidir. Aksi takdirde vücuda olumsuz etki yapar. Bunlardan ilk böbreklere zararı olmasıdır. Ardından gelen rahatsızlık bağırsak dengesinin bozulmasıdır. Enginar yaprağı çayı günde 4 bardak içilmelidir. Yemek öncesinde alınmasında yarar vardır.Ölçüyü kaçırmadığınız takdirde enginar yaprağı çayının , karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva olduğunu göreceksiniz. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı olarak görülüyor. Çünkü bağırsaklardaki toksinleri dışarı atarken, ödemleri de azaltıyor…