İşte Enginar yaprağı çayının şaşırtan yararları

Karaciğeri Temizler

Kemikleri Güçlendirir

Mide Asitlerini Dengeler

Bağışıklık Sistemini Korur

Zihin Gelişimini Destekler

Kanser Riskini Düşürür

İdrar Yollarını Rahatlatır

Sindirime İyi Gelir

Kolesterolü Dengeler

Vücudu Forma Sokar

Tüm bunlar enginarın faydaları. Peki yaprağının çayından nasıl faydalanılır? Hiç düşündünüz mü? İşte yanıtı:

ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?



Kesinlikle ölçülü içilmelidir. Aksi takdirde vücuda olumsuz etki yapar. Bunlardan ilk böbreklere zararı olmasıdır. Ardından gelen rahatsızlık bağırsak dengesinin bozulmasıdır. Enginar yaprağı çayı günde 4 bardak içilmelidir. Yemek öncesinde alınmasında yarar vardır.Ölçüyü kaçırmadığınız takdirde enginar yaprağı çayının , karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva olduğunu göreceksiniz. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı olarak görülüyor. Çünkü bağırsaklardaki toksinleri dışarı atarken, ödemleri de azaltıyor…