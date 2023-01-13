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İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’dan da hissedildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:56
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İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem

İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkes üssü Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağı olan deprem Hatay'da da hissedildi.

Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.

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