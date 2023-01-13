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Son dakika. Akdeniz'de deprem

Son dakika haberleri.. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası’nın güney doğusu açıklarındaki depremin Muğla’nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:19
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Son dakika. Akdeniz'de deprem

Son dakika. Akdeniz'de deprem
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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Girit Adası’nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğündeki deprem, saat 06.31'de meydana geldi ve derinliği 6,86 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

 

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