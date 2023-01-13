Son dakika. Akdeniz'de deprem

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Girit Adası’nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğündeki deprem, saat 06.31'de meydana geldi ve derinliği 6,86 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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