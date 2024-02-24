İdrar söktüren ve kabızlığı bıçak gibi kesen ot ortaya çıktı

Celil Kurşun
İdrar söktüren ve kabızlığı bıçak gibi kesen ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan idrar söktüren ve kabızlığı bıçak gibi kesen şebboy otu ortaya çıktı.

Sağlığımız için doğal bitkilerin önemi artıyor. İdrar söktürücü ve kabızlık kesici etkisiyle şebboy otu insanların ilgisini çekiyor.

Şebboy otu, turpgillerden çok yıllık bir bitki. Kırmızı, sarı veya mor renkli güzel kokulu çiçekleri var.

Şebboy otunun faydaları şunlar:

-Böbrek ve mesane sağlığına katkıda bulunur. İdrar söktürerek ödem ve şişkinliği azaltır.

-Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler.

-Yaprakları bal ile karıştırılıp macun haline getirilirse, çatlaklar ve ağız yaralarına iyi gelir.

-Sevgi ve saflık sembolü olduğu için, sevdiğiniz veya yakın dostunuza hediye edebilirsiniz. Evde veya bahçede de süs bitkisi olarak yetiştirebilirsiniz.

Şebboy otunun bakımı nasıl yapılır?

-Şebboy otu tohumdan çıkar. Son dondan 7-8 hafta önce tohum ekmelisiniz. Sonbaharda dışarı dikerseniz, ilkbahar veya yazda çiçek açar. -Şebboy otu güneşi sever. Günde en az 6 saat güneş görmesi lazım. Ama çok sıcak olursa solabilir. Bu yüzden dolaylı güneş veya yarı gölge yerler de uygun olabilir.

-Şebboy otunun toprağı nemli olmalı. Kurumaması için sık sık sulamalısınız. Sulamak çiçeklenmeyi artırır ve bitkinin sağlıklı olmasını sağlar.

-Şebboy otu alkali topraklarda iyi büyür. Ama nötr veya hafif asidik topraklarda da yaşayabilir. Toprağın suyu iyi akıtması ve humuslu veya kumlu olması gerekir.

-Şebboy otu 30-90 cm arasında uzar. Bakımı iyi olursa 80 cm’e kadar çıkabilir. Yaprakları az, çiçekleri çok ve göz alıcıdır.

Kabızlık nedir?

Kabızlık, tıbbi adıyla konstipasyon, dışkı yaparken zorlanma, bağırsak hareketlerinin azalma veya haftada 3’ten az dışkılama olarak tanımlanır.

Kabızlık, dışkılama zorluğu, dışkının tam çıkmaması, dışkılama sırasında ağrı ve şişkinlik gibi rahatsız edici sonuçlara yol açar. Kabızlık, sık görülen bir durumdur.

Kabızlık belirtileri nelerdir?

Haftada 3’ten az dışkılama

Dışkının kuru, sert ve büyük olması

Dışkı çıkarırken zorlanma ve ağrı duyma

Karın ve mide ağrısı çekme

Dışkı çıkardıktan sonra bağırsakların boşalmadığını hissetme

Şişkinlik nedeniyle iştahsızlık olma

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