Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu

Raziyane otunun fark edilmesi, insanların doğal gıdalara ilgi duymaya devam ettiklerini gösteriyor.

Zaferan otu, şifa veren bir bitki olarak tanınıyor. Faydalarıyla göz kamaştırıyor ve öksürük, bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

Zaferan otu nedir?

Zaferan otu, süsengillerden bir bitkidir. Ülkemizde de yetişir. 10-15 cm boylarında, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yuvarlak ve etli bir soğanı vardır. Soğanın üstü kahverengi ve ince zarlarla örtülüdür. Altında kök parçaları bulunur. Yaprakları uzun ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri mor renklidir.

Çiçekleri sonbaharda, yapraklardan önce açar. Meyvesi kapsül şeklindedir ve sonbaharda oluşur.

İçinde; Şekerler, organik asitler, krosin ve uçucu yağ bulunur. Toz haline getirilen tepecikleri; renk, tat ve koku vermek için kullanılır.

Faydaları…

Vücuda güç verir. Sinir sistemini canlandırır. Adet gecikmelerine iyi gelir. Rahim kasılmalarını arttırır.

İştahı açar. Sinirsel zayıflığı önler. Öksürük, bronşit ve astım tedavisine yardımcı olur. Aşırı dozda kullanılmamalıdır.

Hamile kadınlar kesinlikle kullanmamalıdır.

Zaferan Nerede Kullanılır?

Zaferan bitkisi, kokusu ve tadı keskin bir bitkidir. Safran yapımında sıkça kullanılan Zaferan çok faydalıdır. Yemeklere ve hazır gıdalara renk ve tat katmak için kullanılan safran, ilaç sektöründe de değerlidir. Ayrıca kumaş boyama ve parfüm yapımında da kullanılan bir bitkidir. Zaferan bitkisi birçok alanda kullanılır. Eski zamanlarda kanseri önlemek için tedavi amaçlı kullanıldığı da bilinir. Modern tıpta da antioksidan olarak kullanılmaktadır.