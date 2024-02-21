Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor

Celil Kurşun
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesen ve faydaları saymakla bitmeyen sarısabır otu ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenmek her geçen gün daha önemli hale gelirken, doğanın bize sunduğu şifalı bitkiler de keşfediliyor.

Yanıklara iyi gelen ve pek çok faydası olan sarısabır otu bunlardan biri.

Sarısabır otu ne işe yarar?

Tropik iklimlerde yetişen ve zambakgiller ailesine ait 180 civarında türü olan bir bitkidir.

Bazıları küçük ve sapsız, bazıları ise dallanıp budaklanan ağaç şeklinde olur.

Yaprakları etli ve kalın, rozet biçimindedir. Çiçekleri yeşil, sarı veya soluk kırmızı renklidir. Genellikle üç renkli olur.

Yaprakları kesilince veya çizilince acımtırak bir sıvı akar. Bu sıvıya pankima denir ve tıpta kullanılır. Ülkemizde de bulunabilir.

Faydaları nelerdir?

Kabızlığı önler. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Vücuda enerji verir. Yanık ağrılarını alır. Sirkeyle karıştırıp saçlara sürülürse, saç dökülmesini engeller.

Fazla miktarda kullanılmaması tavsiye edilir. Mesane ve rahim hastalığı olanların kullanmaması gerekir.

Nasıl kullanılır?

Bitkinin yapraklarından çıkarılan özsu kullanılır. (1-2 damla yeterlidir.)

Yaraları, küçük yanıkları, güneş yanıklarını ve böcek ısırıklarını tedavi eder.

Cilt iltihaplarına ve egzamaya karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Kuru ciltlere nem kazandırır ve yumuşatır.

Bitkinin yaprağından çıkan özsu cilde sürülerek uygulanır.

UYARI : Hamilelerin ve emzirenlerin içmesi sakıncalıdır.

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