İdrar testi yapan umumi tuvaletler beğeni topladı

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İdrar testi yapan umumi tuvaletler beğeni topladı
Çin'deki umumi tuvaletlerde başlatılan yeni bir uygulama, idrar sağlık testlerinin pisuvarlarda yapılmasını sağlıyor.

Şanghay'daki umumi tuvaletlerde uygulanan idrar sağlık testleri, kullanıcıların sağlık durumlarını kolayca izlemelerine olanak tanıyor. Pisuvarlara entegre edilen bu testler, idrar örneklerini analiz ederek kişinin sağlık durumu hakkında bilgi sağlıyor. Test sonuçları, kullanıcıların cep telefonlarına WeChat üzerinden gönderiliyor. Bu yenilikçi uygulama, halk sağlığını korumaya yönelik bir adım olarak görülüyor ve kullanıcıların sağlık takibini daha erişilebilir hale getiriyor. Bunun yanı sıra, toplumun genel sağlık bilincini artırmaya da katkı sağlıyor.

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