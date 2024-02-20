İdrar yollarındaki mikropları yok eden ot ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmenin faydaları anlaşıldıkça, şifa veren bitkiler de ortaya çıkıyor.
Kalanga otu, idrar yollarını temizleyen bir bitkidir ve ilgi çekiyor.
Kalanga otu, neye benzer?
Sandal ağacının yakın akrabasıdır. Küçük bir ağaçtır ve Hindistan ile Malakka’nın dağlık yerlerinde yetişir. Yaprakları dökülmez ve karşılıklı dizilidir. Çiçekleri kırmızımsı sarı renklidir. Meyveleri siyah ve kiraz büyüklüğündedir. Odunu kokulu ve sarımsıdır. Bu odundan santal adında bir esans elde edilir. Bu esans tıpta kullanılır.
İdrar yolu enfeksiyonu, nasıl oluşur?
İdrar yolu enfeksiyonunun en yaygın sebebi, bakterilerdir. Bu bakteriler, escherichia coli adlı bir türdür ve bağırsaklarda bulunurlar. Bakteriler, kişinin makatından başlayarak idrar yoluna doğru ilerlerler ve enfeksiyona neden olurlar.
İdrar Yolu Enfeksiyonunun İşaretleri Nelerdir?
İdrar yaparken acı duyma
Sık sık idrara gitme
Mesane boşalsa bile idrar yapma hissi
İdrarı tutamama
Karın altında ağrı, şişkinlik ve basınç
Belde ağrı
Çamurlu veya kanlı idrar
Kötü kokan idrar
Ateş yükselmesi