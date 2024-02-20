İdrar yollarındaki mikropları yok eden ot ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmenin faydaları anlaşıldıkça, şifa veren bitkiler de ortaya çıkıyor.

Kalanga otu, idrar yollarını temizleyen bir bitkidir ve ilgi çekiyor.

Kalanga otu, neye benzer?

Sandal ağacının yakın akrabasıdır. Küçük bir ağaçtır ve Hindistan ile Malakka’nın dağlık yerlerinde yetişir. Yaprakları dökülmez ve karşılıklı dizilidir. Çiçekleri kırmızımsı sarı renklidir. Meyveleri siyah ve kiraz büyüklüğündedir. Odunu kokulu ve sarımsıdır. Bu odundan santal adında bir esans elde edilir. Bu esans tıpta kullanılır.

İdrar yolu enfeksiyonu, nasıl oluşur?

İdrar yolu enfeksiyonunun en yaygın sebebi, bakterilerdir. Bu bakteriler, escherichia coli adlı bir türdür ve bağırsaklarda bulunurlar. Bakteriler, kişinin makatından başlayarak idrar yoluna doğru ilerlerler ve enfeksiyona neden olurlar.

İdrar Yolu Enfeksiyonunun İşaretleri Nelerdir?

İdrar yaparken acı duyma

Sık sık idrara gitme

Mesane boşalsa bile idrar yapma hissi

İdrarı tutamama

Karın altında ağrı, şişkinlik ve basınç

Belde ağrı

Çamurlu veya kanlı idrar

Kötü kokan idrar

Ateş yükselmesi