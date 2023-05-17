İdrar Yolu Enfeksiyonuna iyi gelen bitkiler

Editör: Naim Arıoğlu

İdrar yolu iltihaplarını gidermek için günde yarım litreye kadar yaban mersini suyu içebilirsiniz. Tedavi için ayrıkotu çayı mesane iltihabı için yararlı olabilir. İki çay kaşığı kurutulmuş bitkiyi on dakika süreyle bir fincan kaynar suda demleyip süzün ve için. İşte, diğer bitkiler…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu enfeksiyonu bakterilerin idrar yolundan vücuda girmesiyle meydana gelir. Kadın ve erkekleri etkileyebilen bu enfeksiyon, hastalara birkaç gün zorlu anlar yaşatabilir. İdrar yaparken yanma hissi, nadir de olsa idrarda görülen kan, bazı kişilerde mide bulantısı idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerindendir. Eğer idrar yolu teşhisi yapıldıysa ve doktorunuz kullanmanız gereken ilaçları önerdiyse, mutlaka ilaçlarınızı düzenli şekilde kullanmalısınız. Hiçbir besin ya da gıda takviyesi ilaç yerine geçmez.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

Karnabahar Kürü

Soğan Suyu

Limon

Elma Sirkesi

Maydanoz

Karbonat

Yaban Mersini

Kereviz Tohumu

Çay Ağacı Yağı

Su

Yeşil Çay

Lahana Suyu

Kekik

Yoğurt