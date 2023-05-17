Kafur bitkisi neye geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kafur bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAFUR BİTKİSİ NEDİR?

Tabiatta, birçok bitkide bulunur. Tıpta kullanılan kafuru "Japonya Kafuru"dur. "Cinnamomun Camphorea" ağacının odunu, su buharıyla distile edilerek elde edilir. Kafuru renksiz, şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalarıdır. Kokusu hususi ve keskin, lezzeti sonradan serinlik veren acı ve yakıcıdır. 204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir. Alkolde, eterde, kloroformda, benzolde ve yağlarda çok erir.

KAFUR BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kan dolaşımını kuvvetlendirir.

-Beyni ve sinirleri uyarır.

-Kalp yetersizliğini giderir.

-Solunum sistemini uyarır.

-Bronşların ifrazatını arttırır.

-İspirto ile karıştırılmış kafuru, ağrıları ve kepeklenmeyi keser.

-Akciğer hastalıklarında faydalıdır.

-Ateşli hastalıklarda, uyuşturucu maddelerde zehirlenmelerde ve gece terlemelerinde de kullanılır.

-Tıpta kafurulu yağ, kafurulu ispirto gibi terkipler kullanılır.

KÂFUR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Yılın her mevsimi kesilebilen kafur ağaçlarının odunsu gövdesi ince kıyılır ve ezilir. Ezilen karışım damıtılarak eter yağı şeklinde kâfur yağı elde edilir. Elde edilen yağ, kâfur ispirtosu ve ilaç yapımında kullanılır.