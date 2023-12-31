İETT, 2023’de 16 milyon 600 bin sefer gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İETT, 2023’de 16 milyon 600 bin sefer gerçekleştirdi
İETT, yaklaşık olarak 10 bin personeli ile İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunuyor.

2023 senesinde otobüs ve metrobüs seferi ile Dünya’nın etrafını 10 bin kez dolaşacak mesafede yol sarf etti.

2023 senesinde otobüs ile yapılan sefer sayısı 14 milyon 700 bin, metrobüs hattında yapılan sefer sayısı ise 1 milyon 900 bin olup toplamda 16 milyon 600 bin sefer düzenlendi.

İETT, İstanbul’un merkezi noktalarına koyduğu seferler ile İstanbullulara gece saatlerinde yolculuk yapma hizmeti veriyor. 11 adet gece hattında 2023 senesinde 47 bin 700 sefer ile toplamda 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti.

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ÇİN NÜFUSUNA YAKIN YOLCULUK

İETT, 2023 senesinde otobüs ve metrobüslerin de aracılığıyla 1 milyar 350 milyon ile yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirdi. Sadece otobüs ile yapılan yolculuk sayısı, 2022 senesine göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı.

6 EKİM’DE 1 MİLYON 25 BİN YOLCU SAYISI İLE REKOR KIRILDI

Metrobüs, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. 2023 senesinde sadece metrobüs ile yapılan yolculuk sayısı 288 milyon olup yaklaşık Endonezya nüfusuna kadar ediyor.

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6 Ekim’de metrobüs ulaşımında yapılan yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim’de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 bin ile rekor seviyeye ulaştı.

ADALAR’DA ESTONYA NÜFUSU KADAR YOLCULUK GERÇEKLEŞTİ

2023 senesinde Adalar’da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti.

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