Türkiye ekonomisi 2023’te neler yaşadı?

Bu yıl ekonomideki gelişmelere baktığımızda büyük değişkenliklerin yaşandığı görüldü.

Yurtiçi tarafta yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik etkilerin piyasalara etkileri derinden oldu.

Yaşanan olayların en büyüğü ve en acısı yılın ilk zamanlarında geldi.

Yıla girdikten hemen sonra yaşanan 6 Şubat depreminin acısı ilk günkü gibi devam ediyor. Depremde verilen can ve mal kayıpları ülke olarak hepimizi derinden etkiledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla siyasi gerginliğin hız kazanması piyasaları yakıp kavurdu.

Özellikle borsa tarafında yaşanan gelişmeler sene sonuna doğru yatırımcılar tarafında gerginlik yarattı.

2023 senesine 5.563 seviyesinde giriş yapan Borsa İstanbul, 3 Ekim tarihinde 8.573 seviyesine ulaşarak rekor yükseliş yaşadıktan sonra seneyi 7.470 seviyesinde tamamladı.

İnfo Yatırım yayımladığı rapora göre borsada bu sene en çok kazandıran sektörler şu şekilde sıralandı:

2023’te borsada yatırımcısını en çok sevindiren sektör 14 Aralık itibariyle %145,39 ile Sigortacılık olurken, KOBİ Sanayi %125,47, Spor Hisseleri %118,89, Taş ve Toprak ise %107,05 ile yüzde yüzün üzerinde getiri sağladı.

Dolar/TL kuru tarafına baktığımızda, kur yılın ilk işlem gününe 18,75 seviyesinde başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan’ın Hafize Gaye Erkan olmasıyla beraber TCMB’de sıkılaşma politikasına adım atıldı ve yüzde 9 olan faiz oranı yüzde 42,50 seviyesine yükseltildi ve Dolar/TL kuru bunca sıkılaşmaya rağmen yılın son gününde 29,47 seviyesinde işlem gördü.

Enflasyon tarafında ise yüksekliğin hala devam ettiği görülüyor. Yıla girerken, 64.27 seviyesinde olan enflasyon yılın sonun 61.98 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise 2023 senesine 1.125 TL’den başladıktan sonra 2023 yılını 1.940 TL’den kapatıyor.