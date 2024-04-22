İETT ile çarpışan

Kaynak: AA
İETT ile çarpışan
İstanbul’un Fatih ilçesinde İETT ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih’te Taksim’e doğru seyir halinde olan 46T Topkapı-Çağlayan seferli otobüs ile Abdurrahman Özdemir’in sürdüğü motosiklet kaza yaptı. Meydana gelen kaza ile devrilen motosikletin sürücüsü Özdemir otobüs ile kaldırım arasına düştü.

Meydana gelen kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralı halde olan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında Taksim’de ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Haberler
Nerede birlik orada dirlik atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede birlik orada dirlik atasözünün anlamı nedir?
Esenyurt'ta bisiklet kullanan çocuk iş yeri camına daldı! Kanlar içinde kaldı... Gündem
Esenyurt'ta bisiklet kullanan çocuk iş yeri camına daldı! Kanlar içinde kaldı...
İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı
1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü Ekonomi
1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü
Manisa'da kayıp 7 çocuk bulundu Yerel Haberler
Manisa'da kayıp 7 çocuk bulundu
JASAT'dan Mercek Operasyonu. 1 kişi yakalandı Yerel Haberler
JASAT'dan Mercek Operasyonu. 1 kişi yakalandı
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir?