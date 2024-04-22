İETT ile çarpışan

İstanbul Fatih’te Taksim’e doğru seyir halinde olan 46T Topkapı-Çağlayan seferli otobüs ile Abdurrahman Özdemir’in sürdüğü motosiklet kaza yaptı. Meydana gelen kaza ile devrilen motosikletin sürücüsü Özdemir otobüs ile kaldırım arasına düştü.

Meydana gelen kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralı halde olan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında Taksim’de ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.