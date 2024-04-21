İETT otobüsü alev topuna döndü

Kaynak: DHA
İETT otobüsü alev topuna döndü
İstanbul Sultanbeyli’de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüste hiç yolcunun bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Aytekin Arslan’ın kontrolündeki İETT otobüsü perona doğru gittiği esnada motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden Arslan, otobüsü sağ şeride çekti ve yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı.

Motor kısmından çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler tüm otobüsü sardı. Arslan’ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucunda, otobüs kullanılamayacak duruma gelirken otobüste yolcu olmayışı, büyük bir faciayı önledi. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedilirken polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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