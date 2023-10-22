İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, demir bariyerleri aşıp aydınlatma direğine çarptı.

KAYNAK: İHA
İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 06.30 sıralarında, Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halinde olan Hakan Öztürk himayesindeki İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Demir bariyerleri aşan otobüs aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs dururken aydınlatma direği yola devrildi.


iETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği, köprü üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada İETT otobüsünün boş olması büyük bir faciadan dönülmesine neden olurken otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazada Otobüs şoförü Hakan Öztürk hafif şekilde yaralandı. İETT otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken Ataköy Köprüsü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin otobüsü ve aydınlatma direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.

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