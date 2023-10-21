İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu

Ege Bölgesi'nin en ünlü termal otelleri arasında gösterilen Denizli ilindeki Larina Hierapolis Thermal Hotel Spa adıyla işletilen termal otel iflas yüzünden icradan satılığa çıkarıldı. Tesis için 39 milyon 490 bin 750 Türk Lirası muhammen bedel belirlendi

İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu

TurizmGüncel’de yer alan habere göre Larina Hierapolis Thermal Hotel Spa adıyla işletilen termal otel, Denizli İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı.

Tesisin arazisine 112 milyon 284 bin TL, binalarına 57 milyon 256 bin TL, çevre düzenlemesine 328 bin TL ve makine ve cihazlarına 1 milyon 460 bin TL olmak üzere toplamda 171 milyon 329 bin TL muhammen bedel belirlenmiştir.

330 odalı olan tesisin ilk ihalesi 13-20 Aralık 2023 tarihleri arasında saat 13:56’da, ikinci ihalesi ise 3-10 Ocak 2024 tarihleri arasında aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

2009 yılında, tesisin sahibi olan Kittaş A.Ş.’ye karşı 2003, 2006 ve 2007 yıllarına ait toplam 1 milyon 665 bin dolarlık borç nedeniyle alacaklı Mega Tekstil tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Bu bağlamda, aynı otelde 2007 yılında aynı senetler nedeniyle Mega Tekstil tarafından otelin elektrik trafosuna haciz işlemi uygulanmış ve otelin elektrikleri kesildi.

Hierapolis Termal Hotel olarak bilinen, şu anki adıyla Larina Hierapolis Thermal Hotel Spa, 2010 yılında da icradan satışa çıkarılmış ve tesis için 39 milyon 490 bin 750 Türk Lirası muhammen bedel belirlendi.

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