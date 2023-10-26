Çay devi iflasın eşiğinde. 31 yıllık şirket Fenerbahçe’nin sponsoru olmuştu

Halktv’nin haberine göre,Türkiye genelinde iflaslar artmaya devam ederken istatistiklere göre 1 günde 60 Türk firması iflas etti. Aralarında ünlü şirketler de bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen çay üreticilerinden Tirebolu 42 Çay Pazarlama AŞ konkordato talep etti.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin hacizlere karşı korunması talep edildi.

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme yapılan başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Anılan karar gereği, şirket 20 Ekim’den itibaren 3 ay süre ile koruma altına alındı.

Kararda, şirketin sahipleri Füsun Şahin ve Yusuf Şahin de anılan süre için koruma altına alınmış oldu.

30 YIL ÖNCE KURULDU

Konkordato kapsamına alına şirket, özel çay sektörünün önde gelen oyuncularından biri konumunda. Temeli 1992’de atılan şirket, geçen yıl Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin de forma sponsoru olmuştu.

Öte yandan Türkiye genelinde iflaslar artmaya devam ederken istatistiklere göre 1 günde 60 Türk firması iflas etti. Aralarında ünlü şirketler de bulunuyor.