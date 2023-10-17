Elektrikli otomotiv devi iflas etti. Yılda 100 bin araç üretme kapasitesine sahipti

Sektöre 2015 yılında katıldıktan sonra 4.0 endüstrisine geçmeyi başaran ve yıllık 100 bin araç üretme kapasitesine sahip olan Çin merkezli WM Motors, iflas etti.

Elektrikli otomotiv devi iflas etti. Yılda 100 bin araç üretme kapasitesine sahipti

Hakimiyetcom'dan Saadettin Kaleci'nin özel haberine göre, fiyat dalgalanmalarının bir türlü rayına oturtulmaması ve maliyetlerin azaltılmamasının ardından ünlü EV üretici WM Motors da yeniden yapılandırma ismi altında iflas ettiğini açıkladı.

Reuters.com'da yer alan habere göre; Çinli elektrikli araç girişimi WM Motor, ön yeniden yapılandırma süreci için başvuruda bulunduğunu ve bunun, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fiyat rekabeti kızışırken Çin'in elektrikli araç üreticileri arasında ümit verici bir öne çıkmanın sona erdiğine işaret ettiğini söyledi.

Şirket, Salı günü resmi Weibo hesabında yayınlanan bir bildiride, "WM Motor'un planlanan yeniden yapılanması, yeniden doğuşunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından stratejik yatırımcıları tanıtacak" dedi ve Şangay'daki bir mahkemenin şirketin Ekim ayındaki ön yapılandırma başvurusunu kabul ettiğini ekledi.

Otomobil üreticisi, salgının etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve operasyonlar ve geliştirme için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda operasyonel bir ikilemde kaldığını söyledi.

ABD'de listelenen ikinci el otomobil satıcısı Kaixin Auto Holdings (K640.F), Eylül ayında sorunlu EV üreticisiyle bağlayıcı olmayan bir satın alma ön protokolü açıklamıştı.

Anlaşma, WM Motor'un Hong Kong'da listelenen Apollo Future Mobility ile ters devralma yoluyla arka kapı listelemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

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