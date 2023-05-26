İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor

Wall Street devi JP Morgan Chase, bu ay firmayı satın aldıktan sonra ABD'li First Republic Bank'ta bin kişiyi işten çıkarıyor.

İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, First Republic'in iş gücünün yaklaşık yüzde 15'i işten çıkarılacak.

Şirket, yine bu hafta, sorunlu başka bir kredi kuruluşu First Citizens'de de işten çıkarmalar duyurdu.

Bu yılın başlarında, ABD bölgesel bankalarındaki sorunlar, daha yaygın bir krize ilişkin korkuları tetikledi.

JP Morgan, San Francisco merkezli bankada çalışanların sahip olduğu pozisyonları azalttığını doğruladı, ancak iş kayıplarına ilişkin bir rakam vermedi.

Etkilenen çalışanlar, toplu ödeme ve diğer faydaları içeren bir paket ile birlikte 60 gün boyunca ücret ve sosyal haklar alacaktır.

JP Morgan ayrıca şirket içinde veya dışında yeni roller bulmalarına yardımcı olunacağını söyledi.

JP Morgan sözcüsü yaptığı açıklamada, "First Republic'i satın aldığımız 1 Mayıs'tan bu yana, çalışanlarına karşı şeffaf olduk ve istihdam durumlarını 30 gün içinde güncelleme sözümüzü tuttuk" dedi.

Sözcü, "Mart ayından bu yana stres ve belirsizlik altında olduklarının farkındayız ve bugünün netlik ve kapanış getirmesini umuyoruz" dedi.

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