Son zamanlarda İfluenza domuz gribi vaka sayılarında artış görülüyor. Buna bağlı olarak İfluenza domuz gribinden nasıl korunulur, ifluenza domuz gribi belirtileri neler gibi pek çok sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İfluenza domuz gribi belirtileri neler? İfluzenza domuz gribi nasıl geçer, tedavisi nedir?

DOMUZ GRİBİ (İNFLUENZA) NEDİR?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.

İnfluenza virüsü insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve genel olarak A, B, C ve D olmak üzere dört alt tipte incelenen bir virüstür. Bu alt tiplerinden A ve B, mevsimsel grip adı verilen hastalığa neden olur.

İNFLUENZA DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER?

Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:

-Ateş veya titreme hissi

-Öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı veya tıkalı burun

-Kas veya vücut ağrıları

-Baş ağrısı

Halsizlik

-İştah kaybı

Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır. Grip olan herkesin ateşi olmayacağına dikkat etmek önemlidir.

Domuz gribinin küçük yaş çocuklarda meydana getirdiği birçok belirti ve bulgu mevcuttur:

-Nefes almada güçlük

-Huzursuzluk

-Uykudan uyanmada güçlük

-Sıvı alımından kaçınma

-Kafa karışıklığı

-Ateşle birlikte ortaya çıkan vücut döküntüleri

İNFLUENZA DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

H1N1 influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan domuz gribi hastalığı ani başlangıçlı bir solunum yolu hastalığıdır. Soluk borusu trakeadan başlayarak üst solunum yolları boyunca inflamatuar (iltihabi) değişikliklere neden olur ve zaman içerisinde alt solunum yollarına ilerleyebilir.

Virüsler vücuda girdikten sonra çoğalmaya başlarlar ve bu üreme döneminde inkübasyon süresi olarak isimlendirilir. Domuz gribi için inkübasyon süresi 1 ile 4 gün arasında değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak 2 gündür. Bazı kişilerde inkübasyon süresi 7 güne kadar uzayabileceği için de dikkatli olunmalıdır.

Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır. Aksi takdirde sağlıklı olan bazı yetişkinler, semptomlar gelişmeden 1 gün önce başlayarak ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına bulaştırabilir . Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, başkalarına daha uzun süre bulaştırabilir.