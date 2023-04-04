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İftardan sonra baş ağrısı neden olur? Oruç açtıktan sonra baş ağrısı nasıl geçer?

Ramazan ayında oruç tutarken uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı olarak iftar sonrası bazı rahatsızlıklar meydana gelmektedir. İftar sonrası hazımsızlık ve baş ağrısı en sık yaşanan sağlık problemlerindendir. Peki, iftardan sonra baş ağrısı neden olur? Oruç açtıktan sonra baş ağrısı nasıl geçer?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:29
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İftardan sonra baş ağrısı neden olur? Oruç açtıktan sonra baş ağrısı nasıl geçer?

İftardan sonra baş ağrısı neden olur? Oruç açtıktan sonra baş ağrısı nasıl geçer?
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Ramazan ayında tüm gün aç ve susuz kalmaya bağlı olarak iftar sonrası pek çok kişide baş ağrısı şikayeti görülmektedir. İftar sonrası yaşanan baş ağrısı bazı nedenler neticesinde yaşanır. Peki, iftardan sonra baş ağrısı neden olur? Oruç açtıktan sonra baş ağrısı nasıl geçer?

Uzun süreli aç ve susuz kalmaya bağlı olarak kişiler oruç tutarken şeker veya tansiyon düşmesi gibi durumlarla karşılaşabilir. Özellikle iftar sonrası pek çok kişi hazımsızlık, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sorunlarla karşılaşır. Peki, iftar sonrası neden hastalanırız?

İFTAR SONRASI BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Ramazan ayında saatlerce aç ve susuz kalan kişiler iftarlarını yapıp oruçlarını açtıktan sonra baş ağrısı şikayetleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

İftardan sonra kan şekeri yükselir. Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir.

Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da, baş ağrısına sebep olur.

Oruç öncesi düşük glisemik indeksli, şeker içeriği düşük olan bir diyet, baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

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