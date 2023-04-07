Oruç tutmanın dikkat çeken faydası ortaya çıktı

DHA’nın haberine göre; Uzman Klinik Psikolog Yaren Hamarat, yapılan araştırmalara göre Ramazan ayında tutulan orucun bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğuna dikkat çekti.

Ramazan ayında tutulan orucun yapılan araştırmalara göre bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğu belirten Uzman Klinik Psikolog Yaren Hamarat şunları belirtti:

“Ramazan ayının ibadet dışında kişilerde ruhen bir rahatlama sağladığı da kaçınılmaz bir gerçektir. Bir ay boyunca oruç tutup nefsimizi terbiye ederken aynı zamanda ruhumuzu da dinginleştirmekteyiz. Oruç, insana sabrı, kabullenmeyi, kendini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmektedir. Böylece dini olarak doyum sağlarken ruhsal gelişimize de katkı sağlarız”

RAMAZAN AYINDA EMPATİ DUYGULARI PEKİŞTİRİLİR

Ramazan ayının kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, “Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak, erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır. Aynı zamanda kişinin dini duygularını beslemektedir. Kişinin dini görevlerini yerine getirdiğinin bilincinde olması kişiye huzur verecektir. Toplumda davranışlarına, eylemlerine daha dikkat edecek, tatmin duygusuyla dolacaktır” şeklinde konuştu.

ORUÇ TUTMAK BİREYE SABRI ÖĞRETİR

Ramazan ayının ibadet dışında bireylerde ruhen bir rahatlama sağladığını da ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, “Oruçla beraber bir ay boyunca nefsimizi terbiye ederken, ruhumuzu da dinginleştirmekteyiz. Oruç insana sabrı, kabullenmeyi, kendini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmektedir. Böylece dini olarak doyum sağlarken ruhsal gelişimize de katkı sağlarız” diye konuştu.

KİŞİDE DİNGİNLİK VE UYUMLULUK DUYGULARI ORTAYA ÇIKAR

Ramazan ayında manevi huzurun arttığını dile getiren Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, “Oruç, aç susuz kalmanın etkisiyle kişide sinir gerginlik ve tahammülsüzlük yaratsa da adaptasyon sürecinden sonra, kişinin en önemli dürtülerini terbiye etmesi nedeniyle dinginlik ve uyumluluk duyguları ortaya çıkmaktadır. Ramazan ayının toplumsal birliktelik ve yardımlaşma unsurlarını içermesi kişide manevi huzur, merhamet ve şefkat duygularının artmasında oldukça etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

YALNIZLIK DUYGUSUNA İYİ GELİR

Ramazan aynın aynı zamanda kişinin biyolojik ve psikolojik olarak adeta yenilenmesini sağladığının da altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, “Ramazan, iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelmemizi maddi imkânı olmayan insanlara yardım eli uzatarak onlarla bir araya gelmemizi sağlamaktadır. Birlikteliğin, sosyalliğin oldukça aktif olduğu bir aydır. Kişinin yalnızlık duygusuna ve benlik gelişimine oldukça katkısı olur” açıklamasında bulundu.

İFTAR SOFRALARI SOSYALLEŞMEYE KATKI SAĞLAR

Orucun bireyde oluşan olumsuz ruh haline de faydalı olabileceğini vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, şu bilgileri paylaştı: “İbadetler kişinin benliğini geliştirmesinde, problemlerle başa çıkmasında, zorluklarla mücadele etmesinde oldukça büyük önem taşımaktadır. Ramazan, oruçla birlikte toplumla kaynaşmayı, birlikteliği, kısacası iftar sofralarında kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunacaktır. Ramazan sayesinde kişinin kendisini denetleme sistemi etkin olacaktır. Kötü alışkanlıkların yenilmesi, bireylerin oruçla birlikte tıpkı organları gibi psikolojisini de yenilemeleri kaçınılmaz olacaktır.”

DÜZENLİ UYKU VE HOBİLER ÖFKE KONTROLÜNDE FAYDALI

Aç ve susuz uzun saatler geçiren insanların öfke kontrolüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, “Kişinin kendisine özel alan yaratması, öfke kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bireylerin zevklerine hitap eden yüksek derecede enerjiye ihtiyaç duyulmayan hobilerle vakit geçirmeleri, puzzle, kitap okumak, boya yapmak, film izlemek, orta derecede egzersiz yapmak mental sağlığa iyi gelecektir. Sinirliliğin etkenlerinden biri de uyku düzensizliği olabilmektedir. Düzenli uyku ve hobiler gerekli kontrolü sağlayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.