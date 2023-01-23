Ünlü oyuncu annesini kaybettiğini açıkladı

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar annesini kaybetti. Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:

İFTARLIK GAZOZ'UN ADEMİ

“İftarlık Gazoz’ filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul’a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım… Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”