İğne vurulurken canı acıyında sahibine koşan minik kaplumbağa

Kaplumbağalar genellikle yavaş ve sakin hayvanlar olarak bilinir, ancak bir kaplumbağanın gösterdiği davranış, bu algıyı değiştirecek nitelikteydi. Bir veteriner ziyareti sırasında iğne vurulurken acı hisseden bir kaplumbağa, koşarak sahibine sığındı.

Olay, bir veteriner kliniğinde yaşandı. Veteriner tarafından yapılan rutin bir aşı sırasında kaplumbağanın ani bir hareketle iğne vurulan bölgeye tepki verdiği ve hafifçe kaçmaya çalıştığı görüldü. Ancak daha sonra, kaplumbağanın sahibine doğru yönelip ona sığındığı gözlendi.