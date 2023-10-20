Igor Tudor Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı geçirmişti.
Teknik direktörlük arayışını sürdüren siyah-beyazlılar, Marsilya'dan ayrılan Igor Tudor ile görüşme için Hırvat teknik adamı İstanbul'a getirdi.
DHA'da geçen habere göre yarın oynanacak Galatasaray derbisinde Tudor, mücadeleyi tribünden takip edecek.
GALATASARAY'IN BAŞINDAYDI
Igor Tudor, Süper Lig'de Karabükspor tecrübesinin ardından Galatasaray'la anlaştı. Sarı kırmızılılarda 34 maçta görev alan Hırvat çalıştırıcı, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.
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