Tudor 8 aylık sözleşmeyi beğenmedi. Alternatifi belli oldu

Napoli, Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Igor Tudor İtalyan ekibinin teklifini kabul etmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tudor 8 aylık sözleşmeyi beğenmedi. Alternatifi belli oldu

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli 8 aylık bir sözleşme teklifiyle Tudor'la görüştü.
Napoli ve Hırvat teknik adam arasında yapılan görüşmelerde mali olarak bir sıkıntı olmadığı ancak 8 aylık teklif nedeniyle Tudor'un teklifi kabul etmediği belirtildi.
45 yaşındaki çalıştırıcının daha uzun vadeli projelerde yer almak istediği ve bu nedenle Napoli'nin 8 aylık sözleşme teklifini geri çevirdiği de vurgulandı.
Bu gelişme sonrası Napoli ve Tudor arasında yapılan görüşmelerin sona erdiği ortaya çıktı.
ALTERNATİFİ BELLİ OLDU
Napoli'nin teknik direktör Walter Mazzari ile görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.

Mazzari'nin Napoli'nin sözleşme konusundaki tutumuna karşı tavrının Tudor gibi olmadığı ve kısa süreli sözleşmeyi kabul edebileceği öne sürüldü.

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