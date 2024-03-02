İhale bahane. Karar; Katar…

"Yaparsa AKP yapar” derler ya AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bugüne en az 191 kez ihale yasası değiştirildi.

İhale yasasındaki özellikle istisnalar maddesine sık sık yeni fıkralar eklendi ve alfabedeki harfler sıralamaya yetmeyince Ekim 2021’deki değişiklikle z’den sonra “aa” fıkrası konuldu.

En az dedim ya o günden sonra torba yasaların hangisinde hangi ihale maddesi değişti belli değil…

Tam da aa denilecek hâle getirildi.

Tek Adam Rejiminde aslında ihale bahane, tahsisler şahane.

Özel sektörde çalışanlar maaşlarına zam aşaması günlerinde şöyle derler;

-“Patron bilir…”

2002’den bu yana yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleleri keşke tek tek incelenebilse.

Kamu Özel İşbirliği yani kısaca KÖİ sistemi de başka bir rezalet.

Özel sektöre kâr garantisi veriyor ve KÖİ şirketinin gelir kaybı olursa devlet bütçesinden karşılanıyor.

Ballı kaymak…

Türkiye’de artık ihalelerde de aynı yöntem şu şekilde uygulanıyor;

Reis karar verir.

Türkiye Müteahhitler Birliği de bu sistem içinde güzide (!) yerini almış durumda.

Hangi şirket kazanırsa onlar kazanmış oluyorlar.

Ucube rejimde Reis’in tek başına verdiği birçok karar var.

Bunlardan bir tanesi de Futbol Federasyonu Başkanlığı’na Reis’in yaptığı şu atama.

Mehmet Büyükekşi.

Kulüpler Birliği denen bir oluşum var.

Futbol kulüplerinin başkanlarından oluşuyor ama onlar da Reis’im emir kulu.

Kendi iradeleri ile kendi Futbol Federasyonu başkanlarını seçemiyorlar.

Tam bir tiyatro.

Unutulmasın ki; Türkiye’nin 100. Yılında süper kupayı oynatmamayı başaran Büyükekşi’dir.

Suudi Arabistan rezaletini yaşatan başkandır.

Elbette bu kararı kendisi vermemiştir, Reis vermiştir.

Nereden biliyorsun derseniz eğer Büyükekşi verseydi Erdoğan hemen onu azlederdi.

Gelelim Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Süper Lig ve TFF 1. Lig için düzenlediği yayıncı kuruluş ihalesine.

TFF'nin resmî sitesinden şu açıklamada bulunuldu:

-“Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.”

Dünyanın en büyük spor canlı yayınları yapan kuruluşlar arasında yer alan Saran Holding’in Medya Grup Başkanı Selim Usta, yayın ihalesinde açık ara en yüksek teklifi verdiğini açıkladı.

Peki, şimdi soruyorum:

-En yüksek teklifi veren Saran Holding neden kazandırılmadı?

Yanıtlıyorum;

-“Reis bilir…”

Sadettin Saran da elbette bu sistemi bilir.

En yüksek teklif hiç önemli değil ki?

En yüksek makamın kararı önemli…

Karar; Katar…

Bilmem anlatabildim mi?