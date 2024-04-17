İhbar ettikleri kişi AKP’li vekil çıkınca adalet beklerken ceza aldılar

Kaynak: ANKA
İhbar ettikleri kişi AKP’li vekil çıkınca adalet beklerken ceza aldılar
AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’un otomobilinin park yasağı olan alana park edilmesi üzerine bir vatandaş, polisi arayarak ihbarda bulundu. Trafik polisinin gelip aracı çekmesini beklerken, asayiş ekipleri GBT’sini sorgulamak için gelince vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Yalova’da, Recep Adıgüzel isimli vatandaş, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’un lüks aracının park yasağını ihlal etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Adıgüzel, trafik polisinin gelip aracı çekmesini beklerken olay yerine asayiş polisi geldi.

Asayiş polisi tarafından GBT’si sorgulanan Adıgüzel, duruma tepki gösterdi. Milletvekilinin aracı ise saatler sonra park yasağı olan alandan kaldırıldı.

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Olay yerinden 1 saat 45 dakika canlı yayın yapan Recep Adıgüzel, “Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, ‘Kanunlar herkese eşittir’ dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik.” açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-04-17-141009.pngRecep Adıgüzel ve Berkant Fitoz hakkında açılan davada mahkeme, polis memurlarının aralarındaki konuşmayı kaydettikleri gerekçesiyle, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi. Adıgüzel, adalet beklerken ceza aldıklarını ve karara itiraz edeceklerini ifade etti.

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