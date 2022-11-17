Ihlamuru çok yanlış tüketmişiz. Bu şekilde tüketin. Akciğerdeki balgamı kökünden kurusun

Kış geldi, üst solunum yolu hastalıklarında patlama yaşandığı bildirildi. Grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp içtiği ıhlamura korona salgını sonrası ilgi daha da arttığı biliniyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, tüketicinin cebini yakmasına rağmen sağlık için tercih edilmesi sürüyor. Geçen sene ıhlamur çiçeğinin kilogram fiyatı 500 TL iken bu yıl 600 TL'ye kadar yükseldiği bildirildi.

ZERDEÇALLA BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Aktar Metin Karaca, Ihlamura farklı bitkiler eklenerek içebileceğini söyleyerek Barış Manço'nun 'Nane Limon Kabuğu' şarkısını örnek verdi. Karaca, “Ihlamur şimdi bitkiler popülerleştikçe akademisyenler de daha çok araştırmaya başladı. Ihlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz. Bir de havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir. Bir tane zerdeçal atarsanız ciğerleri grip hastalıkları en çok ciğerleri rahatsız ettiği için akciğerlere faydalı olabilir. İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuşburnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir. Barış Manço'nun 'Nane Limon Kabuğu' şarkısında geçtiği gibi içilebilir” ifadelerini kullandı.

“IHLAMUR İÇMEK İÇİN HASTA OLMANIZA GEREK YOK”

Ihlamur içmenin sadece hastalık zamanı değil hastalıktan önce de bağışıklık sistemini geliştirmek için önemli olduğunu belirten aktar Metin Karaca şu sözleri söyledi:

“Ben Rize’de 40-45 yıllık aktarıcılık yapıyorum. Ihlamur çiçeği ve ıhlamur yaprağı olmak üzere 2 şekilde satıyoruz. Pandemi döneminden çıktık. Hepimiz güzel ağzımızı burnumuzu kapatıp korunuyorduk. Fakat şimdi biraz gevşedik maskeleri çıkarınca gripler artmaya başladı. Ihlamur içmek için hasta olmanıza gerek yok. Ihlamur içtiğiniz anda devamlı sizi korur yani gribe karşı bağışıklığınız artar. Yalnız ıhlamurun az bilinen bir özelliği de var benim çok sevdiğim, ıhlamur sinir sistemlerine çok iyi gelir. Zaten grip olan hasta olan biraz da sinirden olur, dolayısıyla ıhlamur içmek ikisini bir arada götürmek açısından çok iyi olur”